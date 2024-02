Cantiere raddoppio ferroviario, pendolari promuovono i bus sostitutivi

Il banco di prova era di quelli difficili. Mettere in campo un servizio non solo in grado di mitigare gli inevitabili disagi dovuti all’interruzione, per i prossimi tre anni, della circolazione ferroviaria tra Ponte San Pietro e Bergamo, ma capace di placare il crescendo di malumori di studenti e pendolari nelle settimane precedenti lo stop. Eppure, a una decina di giorni dal blocco, sono loro stessi a promuovere il servizio sostitutivo messo in campo da Trenord. Soprattutto i primi, ai quali sono stati destinati, nelle ore d’ingresso e uscita da scuola, bus diretti che partono da Cisano, Pontida, Ambivere, Ponte San Pietro, Calusco d’Adda e Terno d’Isola. Sono i punto-punto diretti a Bergamo senza alcuna fermata intermedia, che gli studenti promuovono a pieni voti. «Meglio del treno. Arriviamo anche prima. I pullman sono più puntuali». E, dati alla mano, effettivamente questi autobus arrivano in città non solo in orario, ma anche in largo anticipo. A volte perfino troppo, anche di circa 25 minuti, sollevando, tra le famiglie, qualche perplessità per le mattine piovose o in cui fa troppo freddo, visto che l’orario di apertura degli istituti scolastici è rimasto invariato.

I giudizi positivi dei pendolari

«Bene», «non male», «pensavamo peggio» il giudizio, invece, sui bus sostitutivi che, in coincidenza con i treni della Lecco-Bergamo e Milano Porta Garibaldi-Bergamo via Carnate, partono da Ponte per Bergamo e viceversa. Tutto sommato rispettano la tabella oraria che Trenord aveva previsto. Il tempo calcolato è di 31 minuti: a volte ne servono anche meno, altre alcuni in più. Dipende dal traffico, che negli orari di punta fa davvero la differenza. E soprattutto dai ritardi del treno, che vanno ad accumularsi a quelli stradali. Ma il problema riguarda solo un paio di corse la mattina, nella fascia oraria tra le 7,30 e le 8 (bus delle 7,31 e 7,45) durante la quale è capitato che gli autobus in partenza da Ponte arrivassero a Bergamo con fino a tre quarti d’ora di ritardo. Succede soprattutto se si passa sulla Briantea, mentre sulla superstrada il percorso è a tratti rallentato, ma in generale più scorrevole. La scelta tra un percorso o l’altro è a discrezione degli autisti, comunque informati sulle condizioni del traffico in zona. mercoledì, per esempio, ritardi significativi non ce ne sono proprio stati e nei giorni precedenti, lunedì e martedì, con le scuole chiuse, anche questi bus sono arrivati in città con una decina di minuti di anticipo.

Il «nodo» più critico quello delle 7.12

«Se dobbiamo fare un appunto – dice un gruppo di pendolari – l’autobus delle 7,12 è riservato agli studenti e noi possiamo usufruirne solo se resta posto, ma non è sufficiente nemmeno per tutti loro. Il successivo è alle 7,17. Quello prima è alle 6,51 ed è troppo presto. L’ideale sarebbe aggiungere un autobus alle 7,12 o inserirne comunque un altro, ma non prima delle 7. Tutto sommato però non possiamo lamentarci››.

Monitoraggio in corso