Capriate, folla all’oratorio di San Gervasio per l’ultimo saluto a Shiva Villano

Tanta gente e tanta commozione per l’ultimo saluto a Shiva Villano, il 26enne di Capriate San Gervasio morto in un incidente a Barcellona (Spagna) sabato 30 luglio. Nella mattinata di giovedì 11 agosto sono stati celebrati i funerali sotto la tensostruttura dell’oratorio di San Gervasio. Un migliaio i fedeli presenti insieme ai genitori e alla sorella, a don Alberto Caravina, parroco di Azzano San Paolo e già parroco di San Gervasio, l’attuale parroco don Ezio Rovelli e don Nazareno Bertoli, parroco di Capriate. Come tutta la famiglia, Shiva era molto conosciuto a San Gervasio anche per via della fitta frequentazione dell’oratorio «San Giovanni Bosco», dove anche i genitori e la sorella sono volontari impegnati in tante attività. Papà Nunzio, pensionato dopo aver fatto il rappresentante di caffè, e mamma Piera, casalinga, avevano adottato Shiva e la sorella Arpita da piccoli. Lo stesso oratorio nei giorni scorsi ha promosso una raccolta fondi per il rimpatrio della salma.