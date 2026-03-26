Capriate, idrocarburi dall’argine del Brembo. L’inquinamento per ora rallenta

La buona notizia è che da circa una settimana non si registra più la fuoriuscita di idrocarburi dall’argine del Brembo.

Apprensione a Capriate

L’attenzione e la preoccupazione sono però ancora alti sul caso di inquinamento che, dallo scorso gennaio, a Capriate, al confine con Brembate, sta interessando il Brembo poco prima della sua confluenza nell’Adda. Ora non se ne sta più occupando la Provincia che, in un primo momento, aveva attivato dei presìdi di contenimento degli idrocarburi al fine di limitarne la diffusione e, di conseguenza, i danni al fiume.

«Fortunatamente nell’ultima settimana la fuoriuscita di idrocarburi sembra essersi fermata ma manteniamo alta l’attenzione» Bensì la Nuova Demi, l’azienda di escavazione di Brembate, proprietaria di un lago di cava rinaturalizzato che è stato anch’esso inquinato dagli idrocarburi provenienti dall’argine alla cui altezza è stato individuato l’inquinamento: «Questo lago – spiega Mario Doneda, uno dei titolari dell’azienda – è separato dall’argine in questione dal Brembo e, non a caso, gli idrocarburi provenienti dal terreno hanno inquinato sia il fiume sia il nostro lago. Siamo infatti stati i primi a dare l’allarme».

L’allarme a gennaio

Scattato l’allarme a metà gennaio sul posto erano subito intervenuti i carabinieri forestali di Curno e i tecnici dell’Arpa Lombardia, dipartimento di Bergamo. La situazione era apparsa subito seria a fronte del fatto che la presenza delle sostanze inquinanti era stata rilevata in più punti vicino all’argine del corso d’acqua.

Il primo intervento

Era quindi stato interessato il Servizio ambiente e paesaggio della Provincia a cui spetta intervenire in casi del genere. Via Tasso, a fronte di una spesa di 26mila euro, aveva incaricato di intervenire un’azienda specializzata che aveva effettuato un’azione di contenimento attraverso il posizionamento nel corso d’acqua di appositi materiali assorbenti. La situazione con febbraio non era migliorata, anzi. Come si legge su un decreto in cui vengono stanziati altri 50mila euro per continuare l’intervento di sicurezza, «l’immissione di idrocarburi sul fiume Brembo è attualmente in corso e in questi giorni con maggiore intensità».

«Attenzione alta»