Capriate, una giornata al parco Leolandia per 55 bambini ucraini

Il parco divertimenti di Leolandia, a Capriate San Gervasio, ha offerto una giornata speciale a 55 bambini ucraini orfani e profughi di guerra, attualmente ospitati nei centri di accoglienza in provincia di Bergamo. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Regione Lombardia. I bambini provengono dall’orfanotrofio di Berdyansk, centro portuale dell’Ucraina sud-orientale non lontano da Mariupol, nel cuore del conflitto in corso. Sono arrivati a Leolandia intorno alle 10 insieme ai loro accompagnatori per trascorrere l’intera giornata tra le attrazioni e i personaggi del parco.