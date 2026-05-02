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Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 02 Maggio 2026

Caprino festeggia gli ottant’anni di Carissimi: l’uomo Ferrari

LA FESTA. Grande festa a sorpresa a Caprino per gli ottant’anni di Giulio Carissimi, fondatore e presidente onorario del locale Club Ferrari.

Rocco Attinà
Rocco Attinà

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Caprino festeggia gli ottant’anni di Carissimi: l’uomo Ferrari
Giulio Carissimi

In tanti hanno voluto essere presenti all’importante traguardo di una persona che si è distinta e si distingue nella comunità di Caprino per le sue iniziative che hanno portato il nome di Caprino nel mondo. I festeggiamenti sono avvenuti nella serata di sabato 25 aprile, giorno di nascita di Carissimi nell’anno 1946.

La festa a sorpresa

«È stato davvero un momento speciale che gli amici mi hanno voluto riservare – commenta commosso l’interessato – e sono davvero grato per il pensiero che tanti amici hanno avuto nei miei riguardi». «Nella giornata avevo festeggiato con la mia famiglia – racconta Carissimi – e per la serata dovevo andare a cena con un mio amico carissimo, il chirurgo Marco Orsolini. A un certo punto il mio amico mi ha chiesto, prima di andare a cena, di fare un salto nella sede del Club in piazza Vittorio Veneto e qui è arrivata la sorpresa di vedere la piazza piena con in testa il presidente attuale del Club, Paolo Magni, attorniato da tanti amici». Ad animare la serata Teo Mangione, conduttore radiofonico di «Radio Alta». Tra i presenti Giovanna Zarinoni, una delle animatrici del Club, Valerio Bettoni, presidente dell’Aci di Bergamo, Marco Donadoni, amministratore delegato di «H Servizi», il sindaco di Caprino Luca Tami con la vice sindaca Daniela Martinelli e tanti altri.

La passione per le Rosse

La passione per le Rosse di Carissimi è nata dall’età di 12 anni sfogliando la «Gazzetta dello Sport» e vedendo la foto di Alberto Ascari, grande pilota della Ferrari. Poi nel 1995 è arrivata la fondazione del Ferrari Club di Caprino con l’autorizzazione arrivata con la firma del presidente di allora, Luca Cordero di Montezemolo. Un Club che ha iniziato l’attività con grande entusiasmo distinguendosi subito per il numero dei soci, tanto che da vari anni porta con orgoglio il titolo di Club più grande del mondo. Proprio lo scorso anno è stato festeggiato il 30° anniversario di fondazione del Club. Negli anni ci sono da ricordare le manifestazioni «Le Rosse a Caprino», dopo il periodo del Covid, a cadenza biennale. Tra le iniziative di cui Carissimi è orgoglioso c’è l’intitolazione di una piazza a Enzo Ferrari, a lato della strada provinciale 177, nel piazzale con le diramazioni verso le frazioni di Sant’Antonio d’Adda e Celana, e poi l’iniziativa a favore delle persone diversamente abili, in occasione della settimana che precedente il Gran Premio d’Italia a Monza.

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