Caprino festeggia gli ottant’anni di Carissimi: l’uomo Ferrari

In tanti hanno voluto essere presenti all’importante traguardo di una persona che si è distinta e si distingue nella comunità di Caprino per le sue iniziative che hanno portato il nome di Caprino nel mondo. I festeggiamenti sono avvenuti nella serata di sabato 25 aprile, giorno di nascita di Carissimi nell’anno 1946.

La festa a sorpresa

«È stato davvero un momento speciale che gli amici mi hanno voluto riservare – commenta commosso l’interessato – e sono davvero grato per il pensiero che tanti amici hanno avuto nei miei riguardi». «Nella giornata avevo festeggiato con la mia famiglia – racconta Carissimi – e per la serata dovevo andare a cena con un mio amico carissimo, il chirurgo Marco Orsolini. A un certo punto il mio amico mi ha chiesto, prima di andare a cena, di fare un salto nella sede del Club in piazza Vittorio Veneto e qui è arrivata la sorpresa di vedere la piazza piena con in testa il presidente attuale del Club, Paolo Magni, attorniato da tanti amici». Ad animare la serata Teo Mangione, conduttore radiofonico di «Radio Alta». Tra i presenti Giovanna Zarinoni, una delle animatrici del Club, Valerio Bettoni, presidente dell’Aci di Bergamo, Marco Donadoni, amministratore delegato di «H Servizi», il sindaco di Caprino Luca Tami con la vice sindaca Daniela Martinelli e tanti altri.

La passione per le Rosse