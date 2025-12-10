Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Mercoledì 10 Dicembre 2025

Carvico, perde il controllo dell’auto e finisce sulle scale del centro commerciale

LO SPAVENTO. Il guidatore non è riuscito a fermare il veicolo: ferito in modo lieve, illesa la moglie che viaggiava con lui.

Remo Traina
Remo Traina
L’auto sulla scalinata
L’auto sulla scalinata

Carvico

Poteva avere conseguenze ben più gravi quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, intorno alle 18, al centro commerciale «Il Ventaglio» di Carvico. Una Volkswagen T-Roc, nuova di zecca, guidata da un anziano 76enne - a bordo con la moglie - per cause ancora da accertare, dall’area parcheggio si è infilata nella galleria del piccolo centro commerciale.

Il guidatore, forse colto dal panico, non è riuscito a bloccare il veicolo che ha raggiunto la rampa delle scale e, dopo aver sfondato la ringhiera, si è fermata ed è rimasta in bilico sui gradini. Tanta paura ma solo qualche contusione per il guidatore, illesa la signora.

Vigili del fuoco al lavoro

Immediato l’allarme al 112, sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca di Calusco d’Adda. Il personale di emergenza ha constatato che le condizioni del guidatore dell’auto non erano gravi ed è stato trasportato all’Ospedale di Merate in codice verde. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Dalmine che, con un po’ di difficoltà, hanno rimosso l’auto che ha riportato gravi danni. È intervenuta anche una pattuglia della polizia locale del Monte Canto per accertare le cause dell’incidente. L’amministratore del condominio ha incaricato un’impresa per effettuare i lavori per la messa in sicurezza della zona interessata dall’incidente.

