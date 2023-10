Casolare occupato abusivamente a Chignolo: all’interno clandestini, droga e bici rubate - Foto

Controllo dei carabinieri, dalle prime ore del mattino del 28 settembre, in un casolare di Chignolo D’isola. In via IV Novembre i carabinieri della Stazione di Capriate San Gervasio, coadiuvati dai carabinieri di Brembate, Dalmine, Verdello e da quelli del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, hanno lavorato in collaborazione con la polizia locale del Centrisola soprattutto nelle fasi dell’accesso all’edificio.

Otto irregolari e droga nascosta nel casolare

Nel casolare, abusivamente occupato, sono stati identificati 8 cittadini di nazionalità marocchina di età compresa tra i 18 e i 45 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, fatta eccezione per uno. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di rinvenire - grazie al fiuto del pastore tedesco antidroga di nome Perla - hashish e cocaina: alcuni dei marocchini sono stati quindi deferiti per detenzione di droga finalizzata allo spaccio, altri sono stati segnalati per consumo personale.

Bici e monopattini rubati

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute anche 13 biciclette e 5 monopattini elettrici, sui quali sono in corso accertamenti per verificare la loro provenienza e risalire ai legittimi proprietari.