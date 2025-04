«Ci sentiamo tutti vicini e parte di qualcosa che è più grande di noi» - Foto e video

È un mix di emozioni quello che si muove nel cuore dei 2mila adolescenti bergamaschi che stanno vivendo il loro Giubileo a Roma. Quella di sabato 26 aprile è stata la giornata centrale delle tre nella Città eterna: sospesa in segno di lutto la festa inizialmente programmata per il tardo pomeriggio al Circo Massimo, la giornata è stata per tutti ricca di incontri. Una ventina di gruppi in mattinata hanno partecipato al funerale di Papa Francesco, svegliandosi prima dell’alba per riuscire a raggiungere piazza San Pietro. Altri si sono comunque avvicinati a viale della Conciliazione e Castel Sant’Angelo. Nel pomeriggio i gruppi di pellegrini si sono mossi tra i siti culturali della città, presi d’assalto da tantissimi visitatori, e hanno vissuto riti giubilari come la Confessione, la professione di fede e il passaggio della Porta Santa.

I racconti

Prima del momento centrale di oggi, la Messa in piazza San Pietro alle 10,30, il bagaglio di esperienze è già ricco. «Il Giubileo degli adolescenti è stata un’esperienza speciale che ci ha permesso di sperimentare non solo l’incontro con i nostri coetanei ma anche l’universalità della Chiesa riunitasi a salutare Papa Francesco – racconta Alissa Facchinetti, 19enne di Vilminore di Scalve –. Abbiamo condiviso momenti di spensieratezza e di riflessione che hanno aperto la porta del nostro cuore all’amicizia e alla fratellanza. Torniamo a casa stanchi ma felici, scottati e accaldati dal sole ma anche con il cuore infiammato dall’amore misericordioso del Padre».

Alissa Facchinetti, di Vilminore di Scalve Matteo Scotti, di Grumello del Monte

Gli fa eco Matteo Scotti, 14enne di Grumello del Monte: «Questi tre giorni mi hanno fatto riflettere molto su come la chiesa si dedichi anche a noi giovani. Tanti miei coetanei, purtroppo, non hanno partecipato perché reputano la religione troppo distante, o semplicemente faticano a credere. Ma in questi giorni io ho percepito davvero che la Chiesa ci è vicina e ci dà una grossa mano». Tra i momenti che hanno maggiormente coinvolto Matteo c’è la Via Lucis di venerdì all’Eur: «Sebbene si faticasse a sentire l’audio, è stata davvero molto bella e commovente. Fare nuove conoscenze, anche di coetanei stranieri, è stata una cosa che non mi sarei aspettato che accadesse in questi giorni». Lisa Dalla Valle, 18enne di Curno, mette in evidenza «lo spirito di fratellanza e comunità che si è respirato. Ci salutavano tutti per le strade e ci chiedevamo reciprocamente da dove venissimo».

Lisa Dalla Valle, di Curno Don Paolo Biffi

Linda Cavagna, 27enne di Presezzo, sottolinea che «questo Giubileo è iniziato in modo apparentemente semplice, con una Messa, ma le parole e il saluto del Vescovo Francesco ci hanno colpito e sono risuonate durante questi giorni. Stupiscono sempre i mille modi diversi di vivere la fede, chi in maniera più intima, chi in maniera più dichiarata, e lo sforzo, non sempre facile, di mettere in relazione tutti questi mondi. È sempre sorprendente come le relazioni vengano stravolte in questi contesti che rendono tutti più vicini e simili, facendoci sentire subito parte di qualcosa di grande e inspiegabile a parole».