Cibi non tracciati, a Brembate scatta una maxi multa a una macelleria

In alcuni freezer erano conservati cibi surgelati senza la tracciatura prevista dalla legge, ovvero l’indicazione dell’origine della carne e della filiera produttiva, ormai fondamentali nel commercio degli alimenti. E tutt’intorno, benché non vi fosse alcuna autorizzazione alla vendita, c’era merce di ogni genere: dalle apparecchiature elettroniche all’abbigliamento, da prodotti per l’igiene della persona a quelli della casa.