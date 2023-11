Cisano, investito mentre fa jogging: grave un uomo di 59 anni

Incidente stradale a Cisano nel primo pomeriggio di mercoledì 29 novembre, poco dopo le 14, sulla strada provinciale 178 che collega il centro con la frazione San Gregorio e prosegue poi verso Monte Marenzo. Nell’incidente è rimasto ferito, in modo grave, un pedone di 59 anni, residente ad Alzano Lombardo, che stava praticando jogging lungo la strada. L’uomo è stato investito da un’utilitaria che arrivava dalla frazione San Gregorio, mentre attraversava la strada, pare scendendo da via Martiri delle Foibe, in prossimità di una semicurva.

Il 59 enne è stato investito e trascinato sull’asfalto per alcuni metri proprio all’altezza tra via Martiri delle Foibe e la via Valbonaga di Sopra. È scattato subito l’allarme con la chiamata del 112 e l’arrivo sul posto di un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e dell’elicottero dal Papa Giovanni di Bergamo, che ha trasferito il ferito all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni.