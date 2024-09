Cisano, scontro fra auto e furgone: due feriti

Schianto a Cisano Bergamasco nel pomeriggio di martedì 3 settembre. Verso le 17,30 sulla Briantea si sono scontrati una Toyota Yaris e un furgone Iveco Daily. Cause e dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Bergamo, intervenuta insieme a una pattuglia della polizia locale di Cisano.

Secondo le prime informazioni, l’auto procedeva verso Brivio, mentre il furgone procedeva nella direzione opposta. Nello scontro entrambi conducenti sono rimasti feriti: l’uomo alla guida dell’auto, estratto dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco, è stato portato in ospedale in codice giallo con l’elicottero, mentre il conducente del furgone in ambulanza, anche lui in codice giallo.