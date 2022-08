Cordoglio per Andrea Doglioni Majer, giovedì il ricordo a Vaprio d’Adda

Stava praticando kitesurf a Lanzarote, quando un malore l’ha stroncato. È morto così, nel mare che tanto amava, l’imprenditore Andrea Doglioni Majer, ceo di Carimali Spa e della holding Vea, oltre che neo eletto presidente di Ucimac, l’associazione che riunisce i costruttori italiani di macchine e attrezzature per caffè. Era in vacanza con la famiglia sull’isola tanto amata delle Canarie, scelta 25 anni fa per celebrare il suo matrimonio e dove tornava ogni estate per le ferie estive. Venerdì 22 luglio era impegnato nella pratica sportiva in mare, lungo la spiaggia di Famara, quando si è sentito male ed è caduto in acqua, rendendo vano il pronto intervento dei soccorritori. Le cause della scomparsa del 55enne saranno più chiare nei prossimi giorni, quando arriverà l’esito dell’autopsia.