Crespi rinasce, raggiunto l’accordo per il rilancio dello storico villaggio operaio

Il futuro torna a bussare alle porte di Crespi d’Adda: dopo anni di confronti anche duri, è stata raggiunta l’intesa per il rilancio dello storico villaggio operaio. Ora mancano gli ultimi passaggi tecnico-procedurali, qualche dettaglio, e per l’autunno l’Accordo di programma sarà nero su bianco: il 2023 dovrebbe finalmente essere l’anno in cui i sogni cominceranno a prendere forma compiuta con il via ai cantieri. L’ex opificio ha chiuso i battenti nel 2003, quando il Gruppo Polli (che nel 1989 aveva acquisito la proprietà dalla famiglia Legler) sposta tutta la produzione in quel di Ponte San Pietro. Dieci anni dopo scende in campo Antonio Percassi che acquista l’immobile con l’intenzione di rilanciarlo in grande stile con funzioni pubblico-private ed espositive. La strada però si dimostra più complessa del previsto con ostacoli in serie: ora, finalmente, il traguardo sembra davvero a un passo per quello che dal 1995 si fregia del riconoscimento di sito Unesco.