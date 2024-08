Dalle trincee ai parchi di Terno, i «cercatori» delle guerre per far luce sull’omicidio di Sharon

Quando c’è qualcosa da cercare, un’arma del delitto o comunque un oggetto di metallo, i carabinieri chiamano i loro perché sono esperti nella ricerca di ordigni bellici e maestri nell’utilizzare magneti e metal detector. Sono nati, e nella maggior parte del loro tempo continuano a operare, nei boschi, lungo i vecchi fronti di guerra, là dove c’erano trincee, postazioni, accampamenti militari. Questa volta, ma è già capitato in passato, sono all’opera in ambiente urbano, a battere palmo a palmo le strade di Terno attorno a via Castegnate, dove è stata uccisa Sharon Verzeni.

Tra loro anche «Gibba»

«Siamo stati contattati dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Bergamo – dicono –. Non è la prima volta. Quando c’è da cercare qualche oggetto metallico che non si trova, che sia l’arma del delitto o qualche altro elemento utile alle indagini, noi diamo volentieri il nostro contributo». Parole di Paolo Campanardi, 36enne di Toscolano Maderno, conosciuto come «Gibba», il protagonista del format «Metal Detective» targato Discovery. Campanardi, anima del Mu.Re., il Museo Recuperanti 1915-1918 Alto Garda Bresciano allestito in via Benamati nella frazione di Maderno, è l’esperto che coordina la squadra incaricata da Carabinieri e Procura per la caccia all’arma del delitto dell’omicidio di Sharon Verzeni. «Al lavoro – dice Campanardi – siamo in cinque ragazzi del MuRe. Io, un altro gardesano, uno di Verona e due di Modena. Non posso aggiungere altro».