Davanti alla Basilica di San Pietro (in miniatura): la foto di un giovane Robert Francis Prevost alla Minitalia di Capriate

La foto è stata pubblicata anche dallo stesso Lenzi, amico di Robert Francis Prevost, come ricordo di una giornata trascorsa in amicizia a Capriate, pochi anni dopo l’apertura del parco a tema» inaugurato nel 1971. Lenzi ospitò Prevost per qualche giorni di vacanza, a casa della sua famiglia: si erano conosciuti al collegio agostiniano di Roma e furono ordinati sacerdoti nello stesso anno.

«Per noi è un grande onore poter condividere questa fotografia, che da semplice ricordo si è trasformato in una testimonianza preziosa e inaspettata - ha detto il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira -. È un’occasione per unirsi idealmente al messaggio di pace e all’augurio di un futuro migliore per le nuove generazioni espressi dal Santo Padre nel discorso che ha seguito la sua elezione. Come parco a tema per bambini, ci sentiamo particolarmente vicini a questi ideali e lavoriamo ogni giorno per trasmetterli alle famiglie che accogliamo».