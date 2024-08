Delitto di Terno, al Ris di Parma le analisi genetiche su abiti e reperti

I campioni di materiale biologico repertati durante l’autopsia di giovedì verranno infatti analizzati dal Ris (Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri) di Parma, insieme agli abiti che la barista 33enne indossava la notte dell’aggressione commessa per strada, in via Castegnate a Terno d’Isola, tra lunedì e martedì.