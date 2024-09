Delitto di Terno, consegnati al Ris altri reperti

L’iter procedurale per dare corso agli accertamenti di natura irrepetibile sui numerosi reperti in esame al Ris e le successive indagini di laboratorio richiederanno diverse settimane per essere completate.

Il coltello

Il materiale consegnato mercoledì si aggiunge ad altri reperti già inviati ai Ris, come il coltello utilizzato per uccidere Sharon. Nelle note sul cellulare Moussa Sangare aveva salvato la fotografia del punto in cui aveva sotterrato il sacchetto di terriccio con il coltello e il percorso da fare per recuperarlo, a partire da un albero sulla riva dell’Adda a Medolago. Grazie a quelle indicazioni, un numero preciso di passi, 16, a partire da quell’albero fotografato, i «metal detective» del bresciano Mu.Re. (Museo Recuperanti) il 30 agosto hanno ritrovato il sacchetto: all’interno c’erano il grosso coltello da cucina con tracce di sangue, due molto evidenti sulla lama, e le collanine che il giovane indossava la notte del delitto.