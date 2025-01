È morto l’imprenditore Andrea Toccafondi, fondatore della Koiné di Madone

Il ricordo della società calcistica di Prato

L’Ac Prato ricorda così il suo ex presidente: «La sua dedizione e il suo amore per l’AC Prato rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui. La sua schiettezza, intraprendenza e forza sono state qualità che hanno contraddistinto il suo operato e che ci mancheranno profondamente. In questo momento di profondo dolore, la Società AC Prato si stringe attorno alla moglie Luciana e ai figli Paolo, Simona, Donatella e Susanna, esprimendo le più sentite condoglianze».