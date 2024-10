Fermato un 38enne accusato di violenza sessuale su una minore

I carabinieri di Brembate lo hanno individuato l’11 di ottobre scorso a Como e lo hanno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si tratta di un cittadino cinese di 38 anni , regolare in Italia, che è accusato del reato di violenza sessuale ai danni di una ragazza minore .

L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso mese di aprile all’interno dell’attività commerciale in cui l’uomo lavorava.

I carabinieri hanno raccolto una serie di prove nel corso di un accurato lavoro di investigazione, ed è proprio in base a questi indizi definiti «univoci e diretti» l’autorità giudiziaria bergamasca ha emesso un ordine di cattura che è stato eseguito solo lo scorso 11 ottobre dopo che il 38enne negli ultimi mesi aveva più volte cambiato il domicilio nella Bergamasca e nelle province limitrofe probabilmente proprio per sfuggire all’arresto.

La misura degli arresti domiciliari è stato adottata in quanto il soggetto è stato ritenuto pericoloso per la comunità «per la spregiudicatezza del delitto e per pericolo concreto di reiterazione del reato».