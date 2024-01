Frontale con un camion a Presezzo, auto prende fuoco: muore un uomo di 53 anni

Un automobilista è morto nella mattinata di martedì 30 gennaio in un incidente stradale avvenuto sull’Asse interurbano, all’altezza di Presezzo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 all’altezza del cavalcavia San Pietro, all’uscita dello svincolo per Mapello. L’auto, una Renault Kadjar, per cause tutt’ora al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con un camion che arrivava dalla direzione opposta e ha preso fuoco.