Girano i cartelli stradali, il Comune: «Una grave bravata»

Una bravata che, se il semaforo non funzionasse h24, avrebbe potuto creare conseguenze anche gravi in caso di incidenti».

Ad avvertire la comunità dell’accaduto è stato il sindaco stesso, che dopo aver postato un avviso sulle sue pagine social ha già ricevuto alcune telefonate da parte di famiglie preoccupate per quanto successo: «Gli accertamenti da parte della Polizia locale sono in corso – spiega Carlo Previtali –, ma l’ipotesi è che si sia trattato di una bravata compiuta da alcuni ragazzi.

Non è la prima volta

Tre settimane fa nel parcheggio interrato di un’area commerciale era stato svuotato il contenuto degli estintori nei tubi di scappamento delle auto in sosta, creando diversi danni. Ora invece sono stati girati e capovolti i cartelli segnaletici che regolano l’incrocio di via Calvi. Per fortuna il semaforo è sempre in funzione, altrimenti una bravata simile avrebbe potuto anche causare incidenti».

L’appello del sindaco

Il sindaco ha voluto sollecitare una riflessione sia nei genitori in generale che nei più giovani: «A volte certe azioni vengono compiute “per divertimento”, ma non si pensa che possono avere delle conseguenze, anche gravi – prosegue –. Invito anche a riflettere sui vandalismi e sui danni causati alle cose pubbliche, che in quanto pubbliche sono di tutti e vanno rispettate. Tra l’altro, nel momento in cui si rende necessario intervenire per fare manutenzione, si tolgono risorse ad altri progetti per la comunità».