Domenica 24 Agosto 2025
Grande festa per la centenaria. «Marina, pilastro di saggezza»
IL COMPLEANNO. Il compleanno a Calolziocorte, la donna aiutò una dodicenne ebrea durante la guerra. Nel 1998 ricevette dal Comune il «Medaglione di San Martino».
Grande festa a Calolziocorte per il traguardo centenario di Marina Bonaiti, che vive nella frazione Pascolo con il figlio Luciano, aiutata anche dalla folta schiera di figli e nipoti che si prendono cura di lei con tanto affetto. Nonna Marina, ultima di 10 figli, è originaria del vicino comune di Monte Marenzo.
In occasione di questo importante traguardo sono tanti i suoi ricordi, a partire dalla scuola, con il rammarico di averla frequentata sino alla terza elementare. Poi la giovinezza e l’amicizia con altre tre ragazze: Adele Papini, che è stata festeggiata qualche mese fa per i suoi 101 anni, Anna Maria Filippini, diventata poi professoressa di lingue e anche assessore alla Pubblica istruzione a Calolziocorte e Maria Martini.
Nel 1956 il matrimonio con Angelo Milani, che è stato anche consigliere comunale di Calolziocorte negli anni ’70 ed esponente della Dc e il trasferimento alla frazione Pascolo vicino all’abitazione del suocero Vincenzo Milani, che è stato sindaco di Calolziocorte dal marzo al novembre del 1946. Dal matrimonio sono nati cinque figli: Daniele, Giuseppe, Luciano, Anna e Luisella, che ha militato nella serie A di pallavolo e fatto parte della nazionale. Ai cinque figli si sono aggiunti negli anni 15 nipoti e 17 pronipoti. Nel 1998 alla signora Marina è stata assegnata dal Comune la benemerenza civica «Medaglione di San Martino», assieme alla famiglia Mazza, per avere accolto la dodicenne ebrea Gabriella Bardavid, salvandole la vita, a rischio della propria. Proprio per questo grande gesto hanno anche ricevuto la più alta onorificenza dello Stato d’Israele «Giusti tra le nazioni».
Festa anche con il Comune
In occasione dei festeggiamenti per il centenario non sono mancati i regali dei figli e tanti biglietti di auguri, con l’arrivo anche dell’assessore ai Servizi sociali di Calolziocorte Tina Balossi per porgerle l’omaggio floreale a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità. «La signora Marina – dichiara l ‘assessore – è davvero un pilastro di saggezza e a lei va il nostro affetto e la nostra profonda riconoscenza. Siamo davvero orgogliosi di averla nella nostra comunità».
