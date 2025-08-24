Grande festa per la centenaria. «Marina, pilastro di saggezza»

Grande festa a Calolziocorte per il traguardo centenario di Marina Bonaiti, che vive nella frazione Pascolo con il figlio Luciano, aiutata anche dalla folta schiera di figli e nipoti che si prendono cura di lei con tanto affetto. Nonna Marina, ultima di 10 figli, è originaria del vicino comune di Monte Marenzo.

In occasione di questo importante traguardo sono tanti i suoi ricordi, a partire dalla scuola, con il rammarico di averla frequentata sino alla terza elementare. Poi la giovinezza e l’amicizia con altre tre ragazze: Adele Papini, che è stata festeggiata qualche mese fa per i suoi 101 anni, Anna Maria Filippini, diventata poi professoressa di lingue e anche assessore alla Pubblica istruzione a Calolziocorte e Maria Martini.

Nel 1956 il matrimonio con Angelo Milani, che è stato anche consigliere comunale di Calolziocorte negli anni ’70 ed esponente della Dc e il trasferimento alla frazione Pascolo vicino all’abitazione del suocero Vincenzo Milani, che è stato sindaco di Calolziocorte dal marzo al novembre del 1946. Dal matrimonio sono nati cinque figli: Daniele, Giuseppe, Luciano, Anna e Luisella, che ha militato nella serie A di pallavolo e fatto parte della nazionale. Ai cinque figli si sono aggiunti negli anni 15 nipoti e 17 pronipoti. Nel 1998 alla signora Marina è stata assegnata dal Comune la benemerenza civica «Medaglione di San Martino», assieme alla famiglia Mazza, per avere accolto la dodicenne ebrea Gabriella Bardavid, salvandole la vita, a rischio della propria. Proprio per questo grande gesto hanno anche ricevuto la più alta onorificenza dello Stato d’Israele «Giusti tra le nazioni».

Festa anche con il Comune