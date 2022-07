I luoghi del cuore, nella classifica provvisoria del Fai ci sono Crespi d’Adda e Brembate - Come votare

A poco più di due mesi dal lancio dell’undicesima edizione la classifica provvisoria de «I Luoghi del Cuore», il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale del nostro Paese promosso dal Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, riserva come sempre molte sorprese. Da Nord a Sud, dalle Alpi alle isole, dai castelli alle spiagge, dai parchi storici alle chiese, passando per borghi, vie panoramiche e botteghe storiche, i 300.000 voti online e cartacei finora pervenuti portano all’attenzione dell’Italia, attraverso il FAI, oltre 25.000 luoghi unici per storia, arte e natura, che restituiscono l’immagine di un Paese straordinario.