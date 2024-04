Il primo viaggio del «Caravaggio» sul ponte San Michele - Foto e video

«Invito il ministro Matteo Salvini a fare un viaggio in treno sul ponte San Michele per rendersi conto delle opere infrastrutturali necessarie al territorio». L’ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e mobilità sostenibile, Franco Lucente, che martedì mattina 2 aprile ha viaggiato a bordo di uno dei primi convogli «Caravaggio», in circolazione per la prima volta lungo la linea Milano Porta Garibaldi-Ponte San Pietro, via Carnate.

‹‹Il 2030, data prevista per la chiusura del ponte San Michele, è vicino – ha detto Lucente -. Il ministro sicuramente ne è già ben informato, ma sarebbe opportuno che venisse a vedere la situazione, per dare un aiuto sia nell’accelerare la fase progettuale che nel reperire le risorse idonee. Io credo serva un ponte a due binari per alleggerire la rete ferroviaria, velocizzarla e migliorare il servizio››. L’assessore ha poi fatto un sopralluogo alla stazione di Ponte San Pietro e al punto di partenza dei bus sostitutivi messi in campo da Trenord alla luce della chiusura della tratta tra Ponte e Bergamo per i lavori infrastrutturali in corso.

Sul ponte San Michele

(Foto di Magni) I «Caravaggio» sono convogli a doppio piano ad alta capacità, in composizione da cinque o quattro carrozze e organizzati in un unico ambiente, senza porte né divisori e con finestrini molto ampi. Ora circoleranno per la prima volta anche sulla Milano-Ponte San Pietro via Carnate.

I convogli «Carvaggio»

Entrati in servizio in Lombardia per la prima volta nel febbraio 2020, sono già utilizzati su diverse linee ferroviarie, compresa la Milano Porta Garibaldi-Pioltello-Bergamo. Ora verranno utilizzati anche sulla linea che percorre lo storico ponte San Michele di Paderno d’Adda, dopo la concessione alla circolabilità, richiesta da Trenord e concessa da Rfi a seguito delle verifiche e dei successivi interventi infrastrutturali eseguiti lo scorso anno sul manufatto.

Diciotto il numero di corse che effettueranno i nuovi convogli lungo la linea Milano Porta Garibaldi-Ponte San Pietro via Carnate nei giorni feriali, pari al 42% dell’offerta complessiva. Convogli a doppio piano ad alta capacità, nella composizione di cinque carrozze hanno 570 posti a sedere; 460 in quella da quattro. A disposizione dei viaggiatori ci sono poi aree polifunzionali per il deposito di passeggini e il fissaggio di biciclette, con possibilità di ricarica per le bici elettriche, e in corrispondenza di ogni posto a sedere ci sono prese elettriche e usb per la ricarica di dispositivi elettronici. I treni sono dotati d’impianti d’illuminazione e climatizzazione di ultima generazione, con sistemi per l’informazione ai passeggeri e 50 telecamere di videosorveglianza.