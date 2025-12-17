In casa 16kg di ketamina e biscotti al Thc: 26enne arrestato a Brembate Sopra

Un vero e proprio «supermarket» della droga allestito tra le mura di casa. È quanto hanno scoperto la polizia di Bergamo e la polizia Locale nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre a Brembate Sopra, comune recentemente colpito da una serie di furti in abitazione.

Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio è stato arrestato un giovane, classe 1999.

Il fermo e l’intervento dell’unità cinofila

Il ragazzo è stato notato mentre usciva in modo frettoloso da una palazzina e si allontanava in bicicletta verso il centro del paese. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, inducendoli a procedere con un controllo. Decisivo l’intervento dell’unità cinofila della polizia Locale: il cane ha segnalato immediatamente la presenza di sostanze stupefacenti.

Sedici chili di ketamina e droga di ogni tipo

La perquisizione personale e quella domiciliare hanno portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga. Gli agenti hanno sequestrato 16 chilogrammi di ketamina, 49 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di Mdma, un cristallo di metanfetamina, 8 grammi di hashish e 18 biscotti contenenti Thc.

Spaccio e nuove forme di consumo