Mercoledì 17 Dicembre 2025
In casa 16kg di ketamina e biscotti al Thc: 26enne arrestato a Brembate Sopra
L’OPERAZIONE. Dopo una serie di furti in abitazione, la polizia ha effettuato una serie di controlli straordinari e durante uno di questi ha intercettato il giovane spacciatore.
Brembate di Sopra
Un vero e proprio «supermarket» della droga allestito tra le mura di casa. È quanto hanno scoperto la polizia di Bergamo e la polizia Locale nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre a Brembate Sopra, comune recentemente colpito da una serie di furti in abitazione.
Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio è stato arrestato un giovane, classe 1999.
Il fermo e l’intervento dell’unità cinofila
Il ragazzo è stato notato mentre usciva in modo frettoloso da una palazzina e si allontanava in bicicletta verso il centro del paese. Un comportamento che ha insospettito gli agenti, inducendoli a procedere con un controllo. Decisivo l’intervento dell’unità cinofila della polizia Locale: il cane ha segnalato immediatamente la presenza di sostanze stupefacenti.
Sedici chili di ketamina e droga di ogni tipo
La perquisizione personale e quella domiciliare hanno portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga. Gli agenti hanno sequestrato 16 chilogrammi di ketamina, 49 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di Mdma, un cristallo di metanfetamina, 8 grammi di hashish e 18 biscotti contenenti Thc.
Spaccio e nuove forme di consumo
La varietà delle sostanze rinvenute evidenzia un mercato ampio e diversificato, rivolto a fasce di consumatori differenti. In particolare, la presenza di biscotti al Thc conferma come lo spaccio si stia adattando a nuove modalità di consumo, soprattutto tra i più giovani.
