«In un mese abbiamo perso due amici: siamo distrutti»

Un gruppo di giovani nella serata di martedì 2 agosto si è radunato al parco San Siro di San Gervasio, davanti al grande ulivo illuminato, decorato con tante fotografie: tra queste, il viso di due ragazzi . «Sono i nostri amici Gabriele Cornelli, 27 anni, morto un mese fa in un incidente stradale mentre in moto percorreva la strada provinciale Rivierasca; l’altro è Shiva Villano, 26 anni, anche lui morto in un incidente stradale sabato a Barcellona ».