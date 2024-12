La Val Gardena sbarca a Ponte San Pietro con il fascino dei suoi presepi - Il video

La scultura in legno della Val Gardena arriva nella chiesa vecchia di Ponte San Pietro. Ed è già magia. In chiesa tutto profuma di legno: dal grande maso, con le sue montagne, che spicca sul fondo della vecchia parrocchiale, ai presepi esposti, tutti con statue rigorosamente in legno, fino al grande e prezioso capolavoro «Adorazione dei magi e dei pastori», l’altorilievo realizzato nel 1931 dallo scultore Ludwig Moroder, che si rifà agli altari richiudibili in uso nel 1200.