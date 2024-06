L’addio a Luca Carrara: «La tua forza era come il rombo della tua Lancia Delta»

«La tua forza era pari al rombo di quell’auto la fuori – ha detto la sorella Linda – che ha urlato a tutta voce la nostra rabbia e la tua vitalità. Ti abbiamo accolto con quel rombo perché quella era la tua grinta. Perché restasse impressa nella mente di chi è qui. Soprattutto per la gioia di ricordarti così. Eri così, non parlavi sottovoce. Ti facevi sentire. O stavi zitto, o parlavi con tono deciso. In ogni caso, che sia silenzio o rumore, mancherai molto. Resterai presente nelle due gioie che ci hai lasciato: i miei nipoti, Danilo e Nicolò, che con Alessandra, papà e la mamma cresceremo e ameremo per te e per noi, guardandoli con quello sguardo e quel sorriso che mi hai rivolto venerdì, e che conserverò sempre come slancio vitale pieno di dolcezza. Anche se spesso ti mostravi fermo e impenetrabile nella tua corazza. Nessuno avrebbe voluto essere qui a salutarti e vorrei potermi svegliare da questo momento surreale. Invece poi capisco che sono io quella che non si sveglierà più, la vita è così e tu l’hai vissuta appieno in ogni attimo. Il tuo passo, deciso e coraggioso, resterà la nostra forza».