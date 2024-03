L’autovelox tagliato ad agosto non è ancora stato ripristinato

Sarà ripristinato nelle prossime settimane l’autovelox tagliato da «Fleximan» a Bonate Sotto lo scorso agosto per ben due volte all’ingresso della galleria San Roberto sull’asse interurbano, in direzione Isola, prima ancora che entrasse in funzione. Previsto inizialmente per il 25 febbraio, ci si sono messi problemi burocratici e organizzativi a bloccarne il ripristino. Quando c’era la disponibilità di Anas per il cantiere mancava la taratura dell’apparecchiatura, quando c’è stata la taratura Anas non aveva disponibilità per la cantierizzazione notturna, insomma è questione di accordi tra la società che gestisce l’autovelox e Anas che deve rilasciare le autorizzazioni per il cantiere, ma dal Comune fanno sapere che sarà installato «nelle prossime settimane». Di più, al momento, non è possibile ipotizzare, fatto sta che da agosto l’apparecchiatura non è stata più sostituita. Funziona invece regolarmente quella dal lato verso Bergamo, in territorio di Bonate Sopra appena superata la galleria Papa Giovanni XXIII, dopo lo svincolo per Terno d’Isola: è entrata in funzione a fine agosto ed è stata risparmiata da «Fleximan», che nell’agosto scorso si era accanito per ben due volte sull’autovelox prima colpendolo con un palo e portando via la telecamera, poi a Ferragosto, quando la società lo aveva ripristinato, tagliandolo con un flessibile e portandolo via.