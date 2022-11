Lavori sull’Asse finiti, torna regolare il traffico tra Bergamo e l’Isola

Possono tirare un sospiro di sollievo gli automobilisti che devono percorrere l’Asse interurbano. Nel primo pomeriggio di mercoledì 16 novembre, Anas ha infatti ultimato i lavori per la sostituzione del giunto di dilatazione del viadotto «Brembo», che attraverso l’omonimo fiume, in territorio di Bonate Sotto, in direzione di Lecco e Como, consentendo così alla circolazione di tornare a scorrere regolarmente.