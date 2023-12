Lega, imbrattata di nuovo la storica scritta sul pratone di Pontida

«Chiudiamo l’anno con l’ennesimo atto vandalico rivolto contro la Lega in Lombardia, peraltro in questo caso un atto vandalico ripetuto a distanza di soli cinque mesi, con le solite scritte spray di insulti a deturpare il muro del pratone di Pontida, era già accaduto lo scorso 18 luglio , e altre “spruzzate” a deturpare la targa della sezione locale intitolata al compianto Roberto Maroni. Esprimo la mia solidarietà ai militanti leghisti di Pontida e della provincia di Bergamo» ha dichiarato Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier postando alcune immagini sui suoi profili social.

«Spiace che ci sia chi preferisce l’insulto al confronto, la violenza verbale alla dialettica. Spiace anche per il silenzio da parte delle forze politiche di opposizione di fronte a questi continui vandalismi verso i luoghi simbolo della Lega o verso le nostre sezioni: questi vandalismi andrebbero condannati trasversalmente senza se e senza ma. Chi insulta o deturpa un luogo simbolo come il prato di Pontida che da 35 anni ospita il nostro pacifico raduno, sempre aperto a tutti, insulta la democrazia, la partecipazione, la parola data al popolo, il libero confronto delle idee e delle opinioni. Ma forse è proprio questo il problema, che pochi vorrebbero decidere per tutti, zittendo il consenso e il dissenso, con insulti o violenza per chi la pensa diversamente da loro» ha affermato Roberto Calderoli, senatore della Lega.