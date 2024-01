Madone, nella notte bruciate 7 auto. Non si esclude il dolo - Foto e video

Incendio nella notte tra venerdì e sabato 27 gennaio, in via Eugenio Montale 2 a Madone: nel parcheggio di una palazzina, intorno alle 2, sono andate in fiamme sette auto parcheggiate negli stalli riservati al condominio. Subito è scattato l’allarme al 112 e sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco volontari di Madone, Gazzaniga e del distaccamento di Dalmine, che hanno lavorato fino alle 4 per spegnere l’incendio. Le auto sono andate praticamente distrutte.