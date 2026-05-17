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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 17 Maggio 2026

Mapello, moto contro un’auto all’uscita della galleria dell’Asse: grave un 51enne

LO SCHIANTO. Incidente nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio all’altezza del «Continente» di Mapello. Il motociclista, di Treviglio, è ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

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Redazione Web
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Mapello, moto contro un’auto all’uscita della galleria dell’Asse: grave un 51enne
Una delle auto coinvolte nell’incidente all’uscita dell’Asse nei pressi del centro commerciale Il Continente di Mapello
(Foto di Colleoni)

Altro incidente che vede coinvolta una moto (dopo quello di Misano) nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio a Ponte San Pietro, lungo la strada statale 342, all’uscita della galleria dell’Asse, all’altezza del centro commerciale «Il Continente» di Mapello.

Mapello, moto contro un’auto all’uscita della galleria dell’Asse: grave un 51enne
Mapello, moto contro un’auto all’uscita della galleria dell’Asse: grave un 51enne

Secondo le prime informazioni, una moto sarebbe finita contro un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, due uomini di 39 e 51 anni. Ad avere la peggio è stato il motociclista, 51 anni, di Treviglio: è rimasto ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme è scattato intorno poco prima delle 18. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica del 118 per prestare soccorso ai feriti. Presenti anche i carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

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