Mapello, moto contro un’auto all’uscita della galleria dell’Asse: grave un 51enne

Secondo le prime informazioni, una moto sarebbe finita contro un’auto che arrivava dalla direzione opposta. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, due uomini di 39 e 51 anni. Ad avere la peggio è stato il motociclista, 51 anni, di Treviglio: è rimasto ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita.