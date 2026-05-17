Moto contro auto a Misano, grave un 20enne. Chiusa la Rivoltana
LO SCONTRO. L’incidente nel pomeriggio di domenica 17 maggio, poco prima delle 15. Il giovane motociclista è stato soccorso con l’elicottero del 112 e trasportato in ospedale.Lettura meno di un minuto.
Misano
Grave incidente nel pomeriggio di domenica 17 maggio lungo la Rivoltana, a Misano Gera d’Adda. Poco prima delle 15 una moto da strada e una Fiat Panda sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto nel tratto successivo alla rotonda che conduce al santuario di Santa Maria della Fonte a Caravaggio.
Ad avere la peggio è stato un giovane di 20 anni, in sella alla moto, che dopo l’impatto è finito sul ciglio della carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza, un’auto medica e l’elisoccorso decollato da Milano. Il motociclista è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza.
Secondo una prima ricostruzione, la Fiat Panda, con a bordo due donne di 67 anni, stava viaggiando in direzione Brescia. Dopo aver oltrepassato la rotonda per il santuario di Caravaggio, l’auto avrebbe iniziato una manovra di svolta a sinistra verso una strada sterrata che conduce al santuario. In quel momento sarebbe avvenuto il tamponamento da parte della moto.
Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri di Caravaggio e la Polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, così da consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. La Rivoltana è stata temporaneamente chiusa al traffico e si sono formate code nella zona.
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