Militari a cavallo sull’Adda contro i tuffi vietati
IL PRESIDIO. Controlli potenziati a Trezzo, Vaprio e Cassano a tutela di sicurezza e incolumità pubblica. A Bergamo l’addio al 16enne morto a Canonica.Lettura 1 min.
Arrivano anche i carabinieri a cavallo a presidiare le sponde del fiume Adda e far rispettare i divieti di balneazione. Vista la crescente emergenza che si sta registrando lungo le rive del corso d’acqua per le persone che, incuranti del pericolo e dei divieti, si tuffano nel fiume, la compagnia dei carabinieri di Pioltello (Milano) ha deciso di rafforzare l’attività di vigilanza nei paesi rivieraschi di Trezzo sull’Adda, Vaprio e Cassano. Paesi che si trovano al confine con la nostra provincia e le cui sponde, quindi, sono frequentate anche da numerosi bergamaschi.
«Le operazioni si concentreranno sulle zone ritenute più sensibili: le aree rurali, il tratto ciclopedonale che costeggia il fiume Adda, il Naviglio Martesana e il parco dell’Isola Borromeo. Le modalità operative includeranno anche brevi soste e presìdi nei principali snodi di arrivo dei flussi di visitatori esterni, al fine di intercettare e dissuadere tempestivamente i turisti dalla balneazione»
I controlli potenziati, decisi anche a fronte delle difficoltà evidenziate dalle amministrazioni comunali di garantire il rispetto dei divieti di balneazione a causa dell’afflusso di bagnanti, prevedranno da oggi l’impiego sinergico delle pattuglie territoriali delle rispettive stazioni e della tenenza dei carabinieri, supportate dall’intervento operativo e specialistico delle unità ippomontate del 4° Reggimento carabinieri a cavallo. «Le operazioni – affermano dall’Arma – si concentreranno sulle zone ritenute più sensibili: le aree rurali, il tratto ciclopedonale che costeggia il fiume Adda, il Naviglio Martesana e il parco dell’Isola Borromeo. Le modalità operative includeranno anche brevi soste e presìdi nei principali snodi di arrivo dei flussi di visitatori esterni, al fine di intercettare e dissuadere tempestivamente i turisti dalla balneazione».
Il ricorso delle pattuglie a cavallo, con finalità marcatamente preventive, «mira – affermano ancora dall’Arma – alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, oltre che al contrasto delle attività illecite e dei comportamenti imprudenti nelle zone naturalistiche più frequentate del territorio».
Dall’inizio dell’estate sono state già sette le persone che hanno perso la vita nei corsi d’acqua che attraversano la Bergamasca. L’ultimo è stato Aboubacar Sidibe, il 16enne di Pontirolo morto per le conseguenze di un tuffo nell’Adda avvenuto il 19 giugno, a Canonica, nella zona del Pradel. Sabato 4 luglio l’ultimo saluto nella moschea di via Cenisio a Bergamo, a cui farà seguito, alle 15, la tumulazione nel cimitero islamico di Azzano San Paolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA