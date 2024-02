Minacce e botte all’ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento

Minacciata, poi le botte

Secondo quanto ricostruito ai carabinieri, da diversi mesi la donna, un’italiana di 42 anni, subiva violenze psicologiche da parte dell’uomo, in particolare continue minacce, ma il tutto è culminato il 2 febbraio, quando dalla violenza psicologica si è passati alla violenza fisica. Quella notte, in mezzo alla pubblica via, l’uomo ha colpito la donna con pugni e testate al capo, provocandole delle lesioni, a seguito delle quali è stata trasportata in ospedale. La vittima quella notte ha deciso di abbandonare l’abitazione, di troncare la convivenza e di sporgere querela nei confronti dell’indagato ai carabinieri di Ponte San Pietro.