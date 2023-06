Morì investito da una bobina: «Ditta estranea»

«I presìdi per la sicurezza in azienda erano già sovrabbondanti, di più il mio assistito non poteva fare». L’avvocato Filippo Schiaffino, difensore di G. D. S., l’amministratore delegato della Diesse Rubber Hoses di Filago accusato di omicidio colposo, lo ha sostenuto ieri prima di chiedere l’assoluzione. L’ad è imputato per la morte di Matteo Regazzi, l’elettricista 38enne dipendente della ditta Elettrobonatese che il 5 novembre 2018 fu investito da un muletto che trasportava una bobina da 270 chili all’interno della Diesse dove il giovane era giunto per fare dei lavori di manutenzione. Regazzi era morto 13 giorni dopo l’incidente. Alla sbarra con G. D. S. (per il quale il pm Giancarlo Mancusi ha chiesto una condanna a 3 anni e mezzo), ci sono il conducente del carrello elevatore L. S. (richiesta di condanna a un anno e 4 mesi; il legale ha chiesto l’assoluzione); C. P., titolare della Elettrobonatese (due anni; richiesta di assoluzione dalla difesa); e, come persone giuridiche, la Diesse e la Elettrobonatese.