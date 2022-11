Niente doccia nei centri sportivi dell’Isola

Le docce si faranno a casa. Almeno dopo gli allenamenti . E gli spogliatoi, al freddo . Con il caro bollette che incalza e i bilanci da far quadrare, i Comuni dell’Isola corrono ai ripari . Non tutti subito e non tutti allo stesso modo, ma la linea comune è dettata. Quindi niente riscaldamento all’interno degli spogliatoi, utilizzo delle docce esclusivamente per le partite di campionato e riscaldamento all’interno di palazzetti, palestre e tensostrutture secondo la normativa nazionale vigente e pertanto con un limite massimo fissato a 16 gradi centigradi .