Niente luminarie, è la comunità a illuminare la festa a Solza

Un «Progetto di comunità» al posto delle luminarie natalizie. È la scelta fatta quest’anno dal Comune di Solza che per dare un segnale contro il caro energia ha deciso di rinunciare alle luminarie natalizie. «Una scelta di cui ci siamo convinti i mesi scorsi – spiega il sindaco Simone Biffi – ritenendo giusto che, di fronte agli aumenti energetici, il Comune per primo dovesse dare un segnale alla popolazione, evitando di utilizzare energia dove non necessaria». Ma da una rinuncia a volte scaturiscono idee e percorsi nuovi ed ecco che il sindaco spiega il progetto alternativo comunitario messo in campo dall’amministrazione comunale: «Abbiamo pensato di creare un vero e proprio «Progetto di comunità» riscoprendo un’idea più intima e propria del Natale, fatta di relazioni, collaborazione, costruzione condivisa di addobbi ».