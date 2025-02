Nuovo colpo al bancomat: bottino da 20mila euro a Brembate Sopra

Nuovo colpo con l’esplosivo a un bancomat in provincia di Bergamo: è l’ottavo dall’inizio dell’anno . Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, intorno alle 2.30, è stato assaltato il bancomat del Crédit Agricole di Brembate Sopra. Un forte botto si è avvertito nella notte dalla sede che si trova tra via Rampinelli e via Sorte. Il bottino sarebbe di oltre 20 mila euro.