Omicidio di Mapello, conferito l’incarico per la perizia psichiatrica di Ivano Perico

Sarà lei a sottoporre a perizia psichiatrica Ivan Perico, il 62enne ex agente di commercio di Mapello a processo con l’accusa di aver ucciso la cugina e vicina di casa Stefania Rota . Tra i vari aspetti, Paulillo dovrà accertare se l’imputato è affetto da patologia psichiatrica e, se sì, di quale tipo. Se quest’ultima, inoltre, abbia influito sulla capacità di intendere e volere al momento dei fatti, se consente a Perico una «presenza cosciente» in giudizio e se può determinare un rischio di pericolosità sociale .

L’imputato, che a gennaio 2023 era stato sottoposto a un ricovero in Psichiatria all’ospedale Papa Giovanni, lunedì, così come nell’udienza precedente, non era presente in aula.