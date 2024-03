Omicidio Mapello, Ivano Perico verrà sottoposto a perizia psichiatrica

La perizia psichiatrica è stata disposta mercoledì 27 marzo dalla Corte d’assise presieduta da Patrizia Ingrascì (a latere Beatrice Purita), nel corso della prima udienza del dibattimento, per accertare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti , la capacità di stare in giudizio e la pericolosità sociale dell’imputato, che a gennaio 2023 era stato sottoposto a un ricovero in Psichiatria all’ospedale Papa Giovanni .

Perico ha confessato il delitto, raccontando di aver ucciso al culmine di una lite scoppiata per questioni catastali , per la precisione sui confini di proprietà e su alcune porzioni del suo immobile che non risultavano, a detta sua, accatastate. Mercoledì il difensore, l’avvocato Roberta Campana, ha riformulato (lo aveva già fatto davanti al gup a dicembre) la richiesta di esclusione dell’aggravante e la conseguente possibilità di accedere al rito abbreviato, che in caso di condanna permette lo sconto di un terzo della pena. La Corte s’è riservata la decisione all’esito del dibattimento.