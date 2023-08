Omicidio di Mapello, dopo 7 mesi fissati i funerali della vittima

Il Tribunale di Bergamo, venerdì 25 agosto, ha autorizzato la sepoltura di Stefania Rota, 62 anni, di Mapello, uccisa dal cugino Ivano Perico. Quest’ultimo abitava con la famiglia nella casa confinante con quella della signora Rota. La salma della vittima è composta nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e il 28 agosto il servizio di onoranze funebri Regazzi la porterà nella parrocchiale di Mapello, dove, alle 15, sarà celebrato il funerale. Al termine, la salma verrà portata al cimitero di Bergamo per la cremazione.

Ritrovamento e indagini

Il corpo senza vita di Stefania Rota, che abitava in via XI febbraio, a Mapello, era stato rinvenuto venerdì 21 aprile dai carabinieri di Ponte San Pietro intervenuti in seguito a una denuncia di scomparsa. I militari avevano chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Bergamo per forzare la porta dell’abitazione: la donna era stata trovata su un tap

Stefania Rota trovata morta in casa peto del salotto ormai senza vita. In un primo momento era stata autorizzata la rimozione del cadavere per la sepoltura ed era già stato fissato il giorno del funerale: la scena infatti era compatibile con una morta per cause accidentali o un malore. Invece il giorno dopo, su ordine del magistrato,la salma è stata trasportata alla casa mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per l’autopsia. Nel contempo i carabinieri di Ponte San Pietro avevano svolto ulteriori indagini nell’abitazione.In quell’occasione era emerso che l’auto, una Ford Fiesta di colore blu, non c’era. Inoltre nell’ abitazione i militari non avevano rinvenuto la borsa, il portafoglio e il cellulare.

L’ammissione del cugino