Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action»

Stop di 18 mesi

L’indagine

Per quantificare in termini economici l’impatto che questi disagi avranno sulle aziende di trasporto e, più in generale, anche sul tessuto socio economico del territorio, la Fai ha chiesto l’intervento della Camera di commercio, che si è messa subito all’opera: «Non appena avremo i dati economici in mano – sottolinea il segretario dell’ente di categoria – valuteremo se dare il via a una class action per ottenere i dovuti risarcimenti». La Fai si dice infine particolarmente amareggiata per il fatto di non essere stata invitata al vertice di venerdì 16 gennaio: «E così è stato per tutti gli altri incontri che si sono tenuti sul tema del ponte di Brivio – conclude Bendotti –. E il fatto è strano, visto che siamo una delle categorie più toccate. Forse con la nostra collaborazione la situazione sarebbe potuta essere gestita diversamente».