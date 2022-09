Ponte San Pietro, schiamazzi notturni e droga: sospesa l’attività di un bar per 15 giorni

Continue liti fuori dal bar, giro di droga e pregiudicati, musica ad alto volume e spettacoli non autorizzati: è stata sospesa per 15 giorni l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico di Ponte San Pietro . Nella mattinata di sabato 24 settembre i Carabinieri del posto hanno notificato al titolare del bar un provvedimento di sospensione ex art. 100 Tulps. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bergamo su proposta dei Carabinieri i quali, negli ultimi mesi, sono intervenuti in più occasioni nei pressi del locale.