Ponte San Pietro, scontro tra un’auto e uno scooter sulla Briantea: grave un 58enne

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il motociclista di 58 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 29 giugno a Ponte San Pietro, lungo la statale Briantea.

Lo scontro si è verificato intorno alle 22 in via Alessandro Manzoni, all’incrocio con via Kennedy. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati una Fiat 600, guidata da una donna di 58 anni, e uno scooter T-Max condotto da un uomo della stessa età. Entrambi risultano residenti a Brembate di Sopra.

Nell’impatto il motociclista è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e hanno allertato il 112. La centrale operativa Soreu Alpi ha inviato sul posto due automediche da Bergamo e due ambulanze della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito e, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII».Il 58enne è stato ricoverato in prognosi riservata mentre la donna alla guida della Fiat 600, sotto choc per quanto accaduto, è rimasta illesa.