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Cronaca / Isola e Valle San Martino Lunedì 29 Giugno 2026

Ponte San Pietro, scontro tra un’auto e uno scooter sulla Briantea: grave un 58enne

LO SCHIANTO. L’incidente a Ponte San Pietro domenica sera 29 giugno all’incrocio tra via Manzoni e via Kennedy. Il motociclista, residente a Brembate di Sopra, è stato trasportato in codice rosso al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.

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Ponte San Pietro
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Ponte San Pietro, scontro tra un’auto e uno scooter sulla Briantea: grave un 58enne

Remo Traina

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il motociclista di 58 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 29 giugno a Ponte San Pietro, lungo la statale Briantea.

Lo scontro si è verificato intorno alle 22 in via Alessandro Manzoni, all’incrocio con via Kennedy. Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati una Fiat 600, guidata da una donna di 58 anni, e uno scooter T-Max condotto da un uomo della stessa età. Entrambi risultano residenti a Brembate di Sopra.

Nell’impatto il motociclista è stato sbalzato a terra, riportando gravi ferite. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi e hanno allertato il 112. La centrale operativa Soreu Alpi ha inviato sul posto due automediche da Bergamo e due ambulanze della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito e, dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII».Il 58enne è stato ricoverato in prognosi riservata mentre la donna alla guida della Fiat 600, sotto choc per quanto accaduto, è rimasta illesa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Curno, che hanno effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza della conducente dell’auto, oltre a quelle di automobilisti e persone di passaggio che avrebbero assistito allo scontro. I militari hanno inoltre regolato il traffico lungo la statale Briantea durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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