Raid notturno al palasport: a Calusco spariti pc e macchine del caffè

I malviventi hanno prima allargato i listelli in metallo della recinzione esterna per poi forzare la porta d’ingresso probabilmente con un piede di porco. Una volta dentro, hanno preso di mira l’ufficio della direzione e della segreteria da cui hanno anche rubato un cellulare e un pc

«Ci siamo accorti subito che qualcosa non andava – racconta Rigamonti – quando, all’esterno della porta d’ingresso, abbiamo visto degli oggetti sparsi per terra». Come poi ricostruito, i malviventi responsabili del raid per entrare nella struttura hanno prima allargato i listelli in metallo della recinzione esterna per poi forzare la porta d’ingresso probabilmente con un piede di porco. Una volta dentro, hanno preso di mira, rompendo porte e finestre oltre a buttare per terra documenti e altri oggetti da scrivania, l’ufficio della direzione e della segreteria da cui hanno anche rubato un cellulare e un pc. Poi sono passati nello spazio ristoro dove si sono impossessati del fondo cassa di circa 40 euro, di tre macchinette del caffè e di un forno microonde. Una «visita» l’hanno fatta anche in alcuni locali magazzino da cui hanno rubato del vestiario sportivo. Dopodiché sono fuggiti indisturbati.