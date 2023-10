Resta in panne con l’auto, soccorsa dai carabinieri e portata a casa

Il 30 ottobre una pattuglia della Stazione Carabinieri di Capriate San Gervasio, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è intervenuta nei pressi del casello autostradale A4, per aiutare una signora anziana in difficoltà. La donna, alla guida della sua autovettura, dopo aver urtato un marciapiede, era rimasta in panne al margine del ciglio stradale con la ruota anteriore destra lacerata.