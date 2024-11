Rubate auto da rally storiche, tra cui una Lancia Delta da 200 mila euro

Sapevano dove e quando colpire, e soprattutto come attrezzarsi per far sparire nottetempo due auto da rally storiche: una Lancia Delta integrale del 1990 allestita con pezzi originali Abarth e una Subaru Impreza del 1997. Il valore? Circa 230mila euro di auto (200mila solo la Delta), oltre al danno provocato alla sede della Colombi Racing Team Srl di via Muradelle a Mapello.

Le indagini dei carabinieri

Sull’incursione, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, indagano i carabinieri di Ponte San Pietro, cui è stato denunciato il furto, scoperto solamente nella serata di domenica dal titolare, Fabrizio Colombi, e dal figlio Marco. «Eravamo a Genova al Rally della Lanterna – racconta Colombi senior, 73 anni, alle spalle oltre cinquecento gare –, al rientro abbiamo trovato il cancello aperto e subito abbiamo notato che non c’erano sul piazzale le mie due auto da rally. Avevamo posizionato davanti al cancello anche un furgone, ma sono riusciti a spostarlo per poi caricare su un carro attrezzi con targa tedesca la mia Delta storica e la Subaru che usiamo per le ricognizioni durante le corse».

La Subaru Impreza del 1997, è una delle due auto da rally storiche rubate alla Colombi Racing Team di Mapello

L’allarme non è scattato

Gli allarmi alla Colombi Racing Team Srl non sono scattati: «I ladri hanno messo fuori uso allarmi e telecamere – ha proseguito Fabrizio Colombi, con amarezza –, che hanno ripreso solo una parte delle operazioni. Si vedono dei flessibili a batteria con cui hanno fatto saltare le serrature e i supporti del cancello. Tra l’altro la Delta non aveva il serbatoio della benzina perché era in manutenzione. Sapevano come attrezzarsi e probabilmente avevano studiato il colpo».

La speranza di ritrovarla