Salvini a Pontida: «Ecco il sorriso della Lega». E ricorda i volontari morti di Covid

Dopo tre anni, a causa delle restrizioni per il Covid, torna domenica 18 settembre in presenza il tradizionale raduno della Lega a Pontida , dove poco prima delle 11 è arrivato anche il segretario nazionale Matteo Salvini. Costellato di immagini del leader Salvini, bandiere con il simbolo di Alberto da Giussano e fazzoletti verdi leghisti, nel «pratone» tanti militanti, di tutte le età che indossano magliette blu con lo slogan della campagna elettorale «Credo in Matteo» . Atteso anche il Senatur, Umberto Bossi.